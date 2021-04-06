Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: “Beton Kanal” yapılırsa İstanbul...

06 Nisan 2021 09:22
İBB, Kanal İstanbul'un şehre vereceği zararı, 'Eylül' isimli bir karakterin günlük yaşamı üzerinden anlattığı animasyonu paylaştı.
'İST'OPYA' adının verildiği videoyu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Beton Kanal” yapılırsa İstanbul..." ifadeleriyle paylaştı.
Kısa animasyon filminde Kanal İstanbul'un kente vereceği zarar ve bunun günlük yaşama yansımaları anlatıldı.
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