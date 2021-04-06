T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: “Beton Kanal” yapılırsa İstanbul...

06 Nisan 2021 09:22

İBB, Kanal İstanbul'un şehre vereceği zararı, 'Eylül' isimli bir karakterin günlük yaşamı üzerinden anlattığı animasyonu paylaştı.

'İST'OPYA' adının verildiği videoyu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Beton Kanal” yapılırsa İstanbul..." ifadeleriyle paylaştı. 

Kısa animasyon filminde Kanal İstanbul'un kente vereceği zarar ve bunun günlük yaşama yansımaları anlatıldı. 

TIKLAYIN - İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul sorusuna yanıt: Çocukların tablet istediği bir ortamda Beton Kanal’ı konuşmak günah

TIKLAYIN - Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Kanal İstanbul güzergâhından büyük arsa alan 3 ismi yazdı

TIKLAYIN - Çevre Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul’u yapacağız; şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz

 

kanal istanbulbeton istanbulekrem imamoğlu'İST'OPYA'animasyon video

Diğer Videolar

Soylu'dan "Gezi Parkı'nda 7 genç dövülerek öldürüldü" diyen İsmail Saymaz'a: Böyle bir yöntemle programı bitiremeyiz

"Bacaklarını, ayaklarını kırın' dedim" diyen Bakan Soylu'dan "Bu üslup doğru mu?" sorusuna yanıt: Bir annenin feryadını görürseniz anlarsınız

İsmail Saymaz'ın "Çıkışta gözaltına alınacak mısınız?' dediler" sözlerinden sonra stüdyoda kahkahalar...

İmamoğlu: İstanbul’un çocuklarına dağıtılan süt 10 milyon litreye ulaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2021

İmamoğlu’yla karşılaşan vatandaş: Allah’tan bir tek seni görmeyi istedim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Erkam Yıldırım'ın Venezuela fotoğrafı ortaya çıktı; AKP'den açıklama geldi: Sosyal...

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı’na üstü örtülü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24