Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'un taksi ihtiyacını anlatan video: "Tane tane, güzel güzel anlattık"

İstanbul'da taksi sayısını artırma girişimi UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında devlet kurumları temsilcilerinin oylarıyla defalarca reddedilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki taksi ihtiyacını anlatan bir video hazırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var? Tane tane, güzel güzel anlattık" ifadeleriyle paylaştığı videoda, İstanbul'da taksilerin nasıl işlediği, neden daha sistemli bir taksiciliğe ihtiyaç duyulduğu ve kentin neden daha çok taksiye ihtiyacı olduğu anlatıldı.

Hazırlanan videoda, İBB yetkilileri, şehir ve bölge planlama uzmanları ve taksicilerin görüşlerine de yer verildi.

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