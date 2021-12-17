Ekonomist Uğur Gürses: Gazeteler yazmıyor diye kriz yok değil, kriz olağanüstü; Türkiye enflasyon devalüasyon döngüsüne girmiş durumda

T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses, iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’nin büyük bir ekonomik kriz yaşadığını söyledi. “Gazeteler yazmıyor diye kriz yok değil, kriz olağanüstü” diyen Gürses, ekonominin enflasyon devalüasyon döngüsüne girdiğini söyledi.

Asgari ücretteki artışın bir refah payı sağlamadığını söyleyen Gürses, “Asgari ücrete yapıan yüzde 50 zam çok yüksek bir zam değil. Son enflasyon rakamları ile göreceğiz. O zaten harcandı cepten çıktı” ifadelerini kullandı. Gürses, yaşananları "Ağır çekimde yaşanan bir tren kazası" olarak niteledi.

T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

“Bu sadece ekonomik kriz değil, bu bir siyasi kriz"

“Bu sadece ekonomik kriz değil, bu bir siyasi krizin ekonomik yansıması. Bu krizden nasıl çıkılır? Bu siyasi krizin çözülmesi ile olacak ekonomik reçete ile mümkün değil” diyen Gürses, “TÜİK’in açıklayacağı rakamlarda bile yüzde 30-35’e çok yakında geleceğiz. Biz fiyatların kontrolden çıktığı, fiyat beklentilerinin bozulduğu olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. 40’lı 50’li bir patikaya doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan zammın da kısa süre içinde eriyeceğini dile getiren Gürses, “Türkiye’de 18 milyona yakın bir yoksul grubu var. Bu önümüzdeki dönemde çok çok artacak. Herkes yavaş yavaş fakirleşiyor” dedi.

"Türkiye vatandaşına zorla döviz aldırtıyor"

Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiren Gürses, “Petrol zengini Norveç bile bu sene 2 defa faiz arttırdı. Refahları yüksek ve neredeyse 1 trilyon dolarlık bir gelecek fonu sahibi bir ülke. Bu ülkeler sersem de biz nasıl bir akıllık yapıyoruz anlamış değilim” diyerek şöyle konuştu:

“Sonuçta şuraya geliyor. Türkiye böyle bir ters yöne girdiği zaman. Dışardan gelen fon da kalmayınca oyuna kendi vatandaşını sokuyor siyaset. Yani vatandaşına zorla döviz aldırtıyor. Bunun getireceği kriz dışardaki yatırımcılar açısından da bir istikrarsızlık tablosu. Kendi vatandaşı kendi parasını tutmuyorsa yabancı gelip neden bizim paramıza talep göstersin ki ”

"Asgari ücreti belki de 3 ayda bir belirlememiz gerekecek"

“İktidarın en büyük hatası vatandaşı oyuna sokmuş olması” diyen Gürses Türkiye'de geçmişte asgari ücretin daha kısa periyotlarla belirlendiğini hatırlatarak “Benim tahminim Ocak-Şubat aylarında daha da bu fiyat dalgalanmalarını göreceğiz. O yüzden asgari ücreti belki de 3 ayda bir belirlememiz gerekecek. Muhtemelen Mart ayına girdiğimiz zaman ‘yüzde 50 arttırmıştır çoktan eridi’ diye konuşacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik krizden çıkışının bir erken seçime girmesiyle mümkün olabileceğini belirten Gürses, “Çok da geç kalmasalar iyi olur” dedi.







