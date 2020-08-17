"Ekonominin tek ölçütü döviz kuru değildir" videosu ekonomist Mahfi Eğilmez'e soruldu: Yorum yok, zaman değerlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın programında dövizdeki yükselişle ilgili ekonominin kur algısıyla ölçülmeye çalışıldığını belirterek "Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığıdır" sözlerine destek veren bir video yayınlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Ekonominin tek ölçütü döviz kuru değildir" dediği videoya yönelik yorumları sorulan ekomomist Mahfi Eğilmez, yorum yok yapmayacağını belirterek "Zaman değerlidir, sevgiler" yanıtını verdi.

"Biiir! Ekonominin tek ölçütü döviz kuru değildir. İkiii! Dövizde dalgalanma var diye o memlekette ekonomik kriz olmaz. Üüüç! Bu memleket yarın daha ne kadar yükseklere uçacak görmek mi istiyorsun? Dinle o zaman" notuyla paylaşılan videoya sosyal medyada çok sayıda olumlu -olumsuz tepki geldi.