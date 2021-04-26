Ekonomik zorluk yaşayan müzisyen müzik aletini kırdı: "Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; artık malzemeleri atıp kırıyoruz"

Şanlıurfa’da sıra gecelerinde ve düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Dörtkardeş, pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik sorunlara isyan edip müzik aletini yere atıp çekiçle vurdu. Dörtkardeş, “Şu an iş yerim kapalı evim kira durumumuz gözler önünde. Yani bin TL’lik aylık aldık ama çoğu yararlandı çoğu da yararlanmadı. Kendi memleketimizde mülteci olduk. Artık malzemeleri atıp kırıyoruz” dedi.

Şanlıurfalı Müzisyen Hüseyin Dörtkardeş, pandemi süreci boyunca yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle “Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Artık malzemeleri atıp kırıyoruz” diyerek elektronik müzik donanımını yere fırlatıp, çekiçle vurdu.

"Kendi memleketimizde mülteci olduk"

Destek talep eden Şanlıurfalı Müzisyen Hüseyin Dörtkardeş, “Bizler Şanlıurfalı müzisyenler olarak çok zor durumdayız. Bir yıldır Covid-19 salgını nedeniyle herhangi bir yardımdan faydalanamıyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Allah rızası için Şanlıurfa’daki olsun Türkiye genelindeki müzisyenler olsun gerçekten sıkıntılar içindeyiz. Şu an iş yerim kapalı evim kira durumumuz gözler önünde. Yani bin TL’lik aylık aldık, ama çoğu yararlandı çoğu da yararlanmadı. Kendi memleketimizde mülteci olduk. Durumumuz içler acısı üç evladım var, kiracıyım kiramı ödeyemiyorum. Yani bin TL’lik aylık aldık ama çoğu yararlandı çoğu da yararlanmadı” diye konuştu. (ANKA)