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Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri: Ekmeği 2 TL'den satacağım, isteyen alır istemeyen almaz

05 Ekim 2018 19:31

Bayrampaşa'da 16 yıldır fırıncılık yapan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılan zam iptallerine tepki gösterdi. Bir ekmeğin maliyetinde 30 kalem olduğunu belirten Kolivar, "Günlük 3 bin ekmek yapan bu fırında ekmek maliyet farkı 40 bin TL. 4 yıldır zam yapmıyoruz. Doğalgaza, elektiriğe zam gelmiş. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Ben ekmeği 2 liraya mal edip, 1 liraya vatandaşa yedirmeye mecbur değilim. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Burada 11 çalışanım var. Onların parası benim cebimden çıkıyor" diye konuştu.

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