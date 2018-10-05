Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri: Ekmeği 2 TL'den satacağım, isteyen alır istemeyen almaz

Bayrampaşa'da 16 yıldır fırıncılık yapan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılan zam iptallerine tepki gösterdi. Bir ekmeğin maliyetinde 30 kalem olduğunu belirten Kolivar, "Günlük 3 bin ekmek yapan bu fırında ekmek maliyet farkı 40 bin TL. 4 yıldır zam yapmıyoruz. Doğalgaza, elektiriğe zam gelmiş. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Ben ekmeği 2 liraya mal edip, 1 liraya vatandaşa yedirmeye mecbur değilim. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Burada 11 çalışanım var. Onların parası benim cebimden çıkıyor" diye konuştu.