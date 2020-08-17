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Ekmeğe muhtaçken sokak hayvanlarını doyuran Diyarbakırlı 'Kado': 30 TL mi kazandım, 15 onlara 15 bana

Kado, kasaplardan ve lokantalardan da hayvanlara artık topluyor

17 Ağustos 2020 13:35

Diyarbakır’da insanların ‘Kado’ olarak tanıdığı Kadir Aydoğmuş sokaklarda çorap ve su satarak günde 20-30 lira arasında para kazanıyor. Her gün kazandığı paranın yarısını kendine ayıran, yarısını da sokak hayvanlarına harcayan Diyarbakırlı Kado, kasaplardan ve lokantalardan da hayvanlara artık topluyor. 

Hayvanseverliğini "insanda merhamet olması lazım" sözleriyle anlatan Kado, "Günde 30 kazanıyorsam, 15 bana 15 onlara ayırıyorum" diyor. 

Diyarbakır’da insanların ‘Kado’ olarak tanıdığı Kadir Aydoğmuş hikayesini DW Türkçe'ye anlattı. 

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