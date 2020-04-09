T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eklem ağrısı nedeniyle doktora giden Seda Akgül hastaneden kaçtığını açıkladı: Kolumda katateri unutmuşum

09 Nisan 2020 17:31

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seda Akgül dün gece hastaneye kaldırılmıştı. Eklem şikayetleri olan sunucu, bugün canlı yayında hastaneden kaçtığını açıkladı.

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuj yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı. Akgül'ün bu paylaşımını gören takipçilerinin aklına Koronavirüs geldi.

Akgül, "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz" dedi. 

ETİKETLER

seda akgülhastaneden kaçtıhastanesöylemezsem olmazaçıkladı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24