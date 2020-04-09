Eklem ağrısı nedeniyle doktora giden Seda Akgül hastaneden kaçtığını açıkladı: Kolumda katateri unutmuşum

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seda Akgül dün gece hastaneye kaldırılmıştı. Eklem şikayetleri olan sunucu, bugün canlı yayında hastaneden kaçtığını açıkladı.

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuj yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı. Akgül'ün bu paylaşımını gören takipçilerinin aklına Koronavirüs geldi.

Akgül, "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz" dedi.