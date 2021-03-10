Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul: Finike'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini imam ve eşleri yürütüyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, Antalya'nın Finike ilçesinin köylerinde internet ve öğretmen olmadığı için çocukların eğitime ulaşamadıklarını, öğrencilere köylerdeki imamların ve eşlerinin eğitim verdiğini söyledi.

Nejla Kurul, "Bilimsel ve laik eğitime aykırı durum hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli işlemleri başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul, Finike'ye bağlı Dağbağı, Yeşilköy, Ernez, Yazır ve Çamlıbel köylerinde çocukların eğitim hakkına ulaşamadıklarını bildirdi. Kurul, "Finike İlçe Eğitim Müdürü ilginç, tuhaf bir fikir üretmiş; EBA destek noktası açmış bu köylerde. Açmış açmasına ama interneti yok, öğretmen yok" diyerek köylerdeki eğitim faaliyetini imamların ve eşlerinin yürüttüğünü öne sürdü.

Kurul, "Yüzbinlerce öğretmen işsizken, ataması yapılmayan öğretmenler seslerini duyurmaya çalışırken bizim köylerimizde imam ve eşleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyorlar" diye konuştu. Kurul, "bilimsel ve laik eğitime aykırı durum" hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli işlemleri başlatmasını istedi.

Kaynak: Anka Haber Ajansı