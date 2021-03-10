T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul: Finike'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini imam ve eşleri yürütüyor

10 Mart 2021 17:45

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, Antalya'nın Finike ilçesinin köylerinde internet ve öğretmen olmadığı için çocukların eğitime ulaşamadıklarını, öğrencilere köylerdeki imamların ve eşlerinin eğitim verdiğini söyledi.

Nejla Kurul, "Bilimsel ve laik eğitime aykırı durum hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli işlemleri başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul, Finike'ye bağlı Dağbağı, Yeşilköy, Ernez, Yazır ve Çamlıbel köylerinde çocukların eğitim hakkına ulaşamadıklarını bildirdi. Kurul, "Finike İlçe Eğitim Müdürü ilginç, tuhaf bir fikir üretmiş; EBA destek noktası açmış bu köylerde. Açmış açmasına ama interneti yok, öğretmen yok" diyerek köylerdeki eğitim faaliyetini imamların ve eşlerinin yürüttüğünü öne sürdü.

Kurul, "Yüzbinlerce öğretmen işsizken, ataması yapılmayan öğretmenler seslerini duyurmaya çalışırken bizim köylerimizde imam ve eşleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyorlar" diye konuştu. Kurul, "bilimsel ve laik eğitime aykırı durum" hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli işlemleri başlatmasını istedi. 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Nejla KurulEğitim-Sen başkanıAntalya'nın Finike ilçesieğitim ve öğretim faaliyetlerini imam ve eşleri yürütüyoreba

Diğer Videolar

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

"Açlık yok şükret" diyen vatandaşa tepki

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24