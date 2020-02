Efsane doktor "Kolsuz Agop"a Cerrahpaşa'da veda: Ciğerim Agop, çok çalıştın ve çok yoruldun...

Türkiye'nin en önemli cildiye uzmanlarından 'Kolsuz Agop' olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. İstanbul'da geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan için doğduğu, 1956 yılında öğrenci olarak girdiği ve 1962'den itibaren de 42 yıl boyunca aralıksız olarak görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kotoğyan ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin başta dekanı ve başhekimi olmak üzere çalışanları ile meslektaşları, sevenleri katıldı. Aile adına oğlu Garen ile kız kardeşi Oremsima Kotoğyan konuşma yaptı. Oremsima Kotoğyan ağabeyi Agop Kotoğyan'ın emekli olduğu 2004 yılında annesinin duygularını dile getirmek için okuduğu bir mektubu, bugünde törende okudu. Törene katılan herkesi duygulandıran mektupta şu ifadeler yer aldı: ''Babam da okuma yazma bilmezdi. Sen hep okudun, hep çok çalıştın. Biz fukaraydık. Senin yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koymadık, koyamadık. Bak burada da açıklıyorum, herkes duysun. Oğlum sana yeterince yardım edemedik. Ben ve baban, hep üzüldük buna. Ama sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadın. Her zorluğun üstesinden geldin. Garip kuşun yuvasını yapan Allah uçmak istediğini anlayınca sana kanat taktı. Ciğerim Agop! Çok çalıştın çok yoruldun. Sana 'biraz istirahat et' diyeceğim ama biliyorum ki beni dinlemeyeceksin. Şimdi biraz hastayım ama sen biliyorsun ki her zaman yanındayım. Bilesin ki anacığın seninle iftihar ediyor. Baban da sana şimdi yukarıdan bakıyor ve seviniyordur. Ciğerim benim! Seni o kara gözlerinden öpüyorum.''