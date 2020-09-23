Efsane dizi Prison Break'in 6. sezonu mu geliyor?

Uzun zamandır akıbeti merak edilen Prison Break dizisinin 6. sezonu ile ilgili başrol oyuncusu Dominic Purcell bir paylaşımda bulundu. Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı; "Söylenti, 6. sezon olacak" diye yazdı.

Purcell şunları yazdı;

"Söylenti 1. Ben yaşlıyım. Evet, 50 yaşındayım... Söylenti 2. Kelim. Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor. Üçüncü söylenti, 6. sezon olacak. Evet... Söylenti. İnsanlardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır."