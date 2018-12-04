Edirne'de esnaf dil kursuna başladı

Kur farkı nedeniyle son 10 ayda 2 milyonun üzerinde turistin alışveriş yapmak için geldiği Edirne'de esnaf, Yunanca ve Bulgarca öğrenmek için dil kurslarına başladı. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 5 ay sürecek olan kursta esnafa, pratik ve hızlı konuşma eğitimi verdiklerini, böylelikle yabancılar ile esnafın daha iyi anlaşabileceklerini söyledi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı Edirne'de esnaf için dil kursu açıldı. Edirne Valiliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi öncülüğünde açılan Yunanca ve Bulgarca dil kursları, esnaf ile tursit arasında iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki 2 salonda, haftanın 3 günü verilen kurslara esnaf yoğun ilgi gösteriyor. Kentin trafiğe kapalı ve en yoğun caddesi Saraçlar Caddesi'nde kafe işleten Ali Tamer Kuday, turistler ile daha iyi anlaşabilmek için kursa katıldığını ifade ederek, "Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle iletişimde sorunu oluyordu. Alfabe ile başladık, kursun hem kente hem de esnafa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelen müşterilerle konuşamıyoruz. Onları anlamıyoruz, onlar da anlatamıyor. Bu kurstan sonra çok iyi anlaşacağız" dedi. Fahriye Gencan (55) adlı esnaf da kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, "Ticari anlamda iletişim kurabilmek için kursa geldim. İlk olarak harfleri öğrendik. Bu dilleri öğrenerek iletişim sorununu aşacağı" diye konuştu.