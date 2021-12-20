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Edirne'deki işyerleri Bulgarca ve Yunanca tabela koymaya başladı

Yemek fişleri leva, euro ve dolar üzerinden kesiliyor

20 Aralık 2021 09:58

Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Edirne’de bazı işyerleri, yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı.

Türk lirasındaki rekor değer kaybı, komşu ülkelere yaradı. Bulgar levası ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları alışveriş yapmak için Türkiye’ye akın etmiş, görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Edirne’de bazı işyerleri, Bulgar ve Yunan müşterileri çekebilmek amacıyla yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı. Tabelaların görüntünlerini paylaşan vatandaşlar,  mesinin ardından bazı işyerlerine Bulgarca ve Yunanca tabelalar konulduğunu söyledi.

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