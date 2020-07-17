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Edirne’de kuraklık endişesi

17 Temmuz 2020 15:31

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda kış aylarında meydana gelen taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi düştü. Meriç Nehri'nin ortasında, debisinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi, 73 metreküp/saniye seviyelerine kadar indi. Su seviyesinin dip yapması nedeniyle nehrin ortasında adacıklar oluştu.

Üzerinde bitkilerin yetiştiği kum adacıkları, balıkçıl kuşlar ve martıların meskeni oldu. Tunca Nehri'nin su debisi ise 9 metreküp/saniye seviyesinde ölçüldü.

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