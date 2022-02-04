Edirne'de Adalet Anıtı'nı yakan kişi ve o anlar güvenlik kamerasında

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ni yakan kişinin geldiği ve ateşi yaktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı bir şüpheli tarafından ateşe verildi. İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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