Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: 2022 yılı bütçesinin yüzde 45 eridi, biz kurumsal olarak bilmiyorsak vatandaş ne yapıyor gerçekten şaşırıyorum

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye bütçesinin yüzde 45 oranında eridiğini belirterek“Ne yapacağız bilmiyoruz. Biz kurumsal olarak bilmiyorsak vatandaş ne yapıyor gerçekten şaşırıyorum. Konuşamadığım ender zamanlardan biri” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan belediyelerin bile yapılan zamlardan dolayı zor duruma düştüğünü, her yıl yapılan bir sonraki yıl bütçesinin açıklanan zamlarla yüzde 45 oranında eridiğini bildirdi.

"Vatandaş ne yapıyor gerçekten şaşırıyorum"

Belediye olarak birçok işin enerjiye dayalı olduğunu belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Yılbaşı akşamı elektriğe yapılan zam. Bizim Edirne Belediyesi olarak yüzden fazla aboneliğimiz var. Şimdi arkadaşlarım çalışma yapıyorlar. Ben geçen gün de söyledim, biz Kasım ayı meclisinde 2022 yılı bütçesini onayladık. Belediyenin dün itibarıyla bütçesi uygulamaya girdi. Ama uygulamaya girmeden aralık ayında yüzde 35'i eridi bütçenin. Şu anda da yaklaşık yüzde 10’u eridi. Yani yüzde 45. Ne yapacağız bilmiyoruz. Biz kurumsal olarak bilmiyorsak vatandaş ne yapıyor gerçekten şaşırıyorum. Vatandaşlarım beni bağışlasın bazı şeyleri yasal zorunluluktan yapıyoruz."