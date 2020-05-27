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Eczacıbaşı VitrA, Mirkovic'i renklerine bağladı

27 Mayıs 2020 17:45

Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Sladjana Mirkovic’i transfer etti.

Eczacıbaşı VitrA, Sırp pasör Sladjana Mirkovic’i, 2020-2021 sezonu için renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sırp Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Mirkovic’le anlaştık. Kadromuza uygun olan yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz” denildi.

1995 Uzice doğumlu Sırp oyuncu, 185 cm boyunda ve pasör olarak görev yapan Mirkovic, profesyonel kariyerine, OK Vizura takımında başladı. Başarılı oyuncu, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Baku, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı’nda görev yapıyor.

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