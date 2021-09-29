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Eczacı ile Akşener'in 'veresiye defteri' diyaloğu; "150 bin liralık bile gördüm"

"İlçelerdeki insanların alım gücü düşmüş anlamına geliyor"

29 Eylül 2021 19:58

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki ziyaretleri sırasında bir eczacı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e veresiye defterini gösterdi. Akşener "150 bin liralık bile defter gördüm, 4-5 aylık. Bunun anlamı şu ilçelerdeki insanların alım gücü düşmüş anlamına geliyor" dedi. 

Başka bir esnaf da kazancının evini geçindirmeye yetmediğini ifade ederken Akşener'in sorunlarını dinlediği çalışanlar da asgari ücretin yetmediğinden dert yandı. 

Akşener, girdiği bir kuruyemiş dükkânında karşılaştığı küçük kıza küpesini ve rozetini hediye etti. Küçük kız da Akşener'e çikolata ikram etti. 

 

akşenerkırşehiresnafmucur

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