T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ece Üner: Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor

15 Mayıs 2022 11:56

TELE1 ekranlarında yayınlanan Nilüfer Bıyıklı’nın sunduğu ‘Başka Sohbetler' programına konuk olan sunucu Ece Üner, Melis Sezen'in kıyafeti üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Üner," Kral çıplak. Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor. Gündem bu değil yani. Gençler de yemiyor artık” dedi.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i geçen yıl katıldığı ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirmesi sonrası oyuncu ve sanatçılardan sert tepkiler gelmişti. Sezen'e bir destekte sunucu Ece Üner'den geldi.

Katıldığı programda konu hakkında konuşan Üner, "Şimdi Melis Sezen’in göğsüne takmak… Liyakatsizlik, atamalar, zamlar… Dolayısıyla kral çıplak. Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor. Gündem bu değil yani. Gençler de yemiyor artık” ifadelerini kullandı.

 
Ece ÜnerMelis SezenAhmet ÇakarNilüfer Bıyıklı’Kral ÇıplakGündemElbiseEkonomiLiyakatGençler

Diğer Videolar

Sağlık çalışanları Konya Valisi'ni protesto etti

İBB Meclisi'nde çocuk kitabı tartışması: "Pis eller arıyorsa, cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak"

Bahçede havai fişek gösterisi yapmak isteyen aile, yanlışlıkla ortalığı savaş alanına çevirdi

Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Hekim Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki: "İnsanlar nasıl silahla buraya girebiliyor; bunun hesabını kim verecek?"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24