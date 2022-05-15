Ece Üner: Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor

TELE1 ekranlarında yayınlanan Nilüfer Bıyıklı’nın sunduğu ‘Başka Sohbetler' programına konuk olan sunucu Ece Üner, Melis Sezen'in kıyafeti üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Üner," Kral çıplak. Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor. Gündem bu değil yani. Gençler de yemiyor artık” dedi.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i geçen yıl katıldığı ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirmesi sonrası oyuncu ve sanatçılardan sert tepkiler gelmişti. Sezen'e bir destekte sunucu Ece Üner'den geldi.

Katıldığı programda konu hakkında konuşan Üner, "Şimdi Melis Sezen’in göğsüne takmak… Liyakatsizlik, atamalar, zamlar… Dolayısıyla kral çıplak. Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor. Gündem bu değil yani. Gençler de yemiyor artık” ifadelerini kullandı.