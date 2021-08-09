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Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu?

Programın tanıtımı için Emine Bulut'un kızının sesinin fon olarak kullanılması tepkilere neden oldu

09 Ağustos 2021 18:23

Ece Üner'in yeni programının tanıtımı için Emine Bulut'un kızının sesinin de fon olarak kullanılması tepkilere neden oldu.

Show TV ile yollarını ayıran sunucu Ece Üner, Kanal D ile anlaştı. "Ece Üner ile Susma" adlı programın başına geçen sunucunun tanıtım filmi yayınlandı. Yayınlanan tanıtım filminde Fedai Varan tarafından 2019 yılında öldürülen Emine Bulut'un kızının sesinin fon olarak kullanılması sosyal medyada tepki çekti.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle...

Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 2
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 3
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 4
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 5
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 6
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 7
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 8
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 9
Ece Üner'in program tanıtımına tepki: Bir feryat reklam olur mu? - Sayfa 10
ece ünersusmatepki

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