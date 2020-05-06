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Ece Üner'den YKS tarihinin değişmesine tepki: Hâlâ o travmayı atlatamadım!

06 Mayıs 2020 16:34

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihinin değişmesine ilişkin “39 yaşındayım ve hâlâ haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım" dedi .

Üner, şu ifadeleri kullandı:

“39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam ‘Cevapları buldum’ dediğin de sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar, ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte ailenizde birileri koronayla mücadele ederken sınavlara hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken şimdi tarih geri alındığı için benim yaşadığım travmanın mislini düşünün.’Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?” 

Üner’in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kişi de destek verdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi bir kez daha değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'nin bir ay öne alınarak 27-28 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu. Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı.

YKS tarihinin değiştirileceğine dair iddiaların ortaya atıldığı son bir haftadır aday öğrenciler, Twitter üzerinden yaptıkları çokça paylaşım ile sınav tarihinin değiştirilmemesi talebinde bulunmuştu.

Twitter'da açılan #ykstarihinedokunma başlığında 1 milyonun üzerinde paylaşım yer almıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün LGS hakkında açıklamalarda bulundu ve sınavlara ilişkin kararların birçok kurum tarafından istişare edilerek alındığını belirtti.

YKS ile ilgili kararların YÖK tarafından alındığını hatırlatan Selçuk, LGS hakkındaki eleştirilerle ilgili yorum yapmazken sınava dair şu bilgileri paylaştı:

"LGS sınavına her öğrencimiz kendi okulunda girecek. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız."

"Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak."

YKS tarihinin açıklanmasını ardından gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç ise bu değişikliğin "adayların lehine" olduğunu söyledi.

Her anlamda normalleşme sürecinin başladığını belirten Saraç, "öğrencilerin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayrılacak vakit, kayıt, yerleşme ve eğitim öğretim için ayrılması gereken süre dikkate alındığında" adaylar için en uygun tarihin Haziran sonu olduğunu ifade etti.

 

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