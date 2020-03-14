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Ece Üner'den Ahmet Hakan'a: Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum

14 Mart 2020 10:22

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözlerine Hürriyet gazetesindeki köşesinden tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın, "Bir sahtekârlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?" sözlerine cevap veren Üner, "Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum" dedi.

Üner, Ahmet Hakan'a cevap verirken, "Söylediklerimden 'namaz kılmak değersizdir ya da fırsatçılar sadece namaz kılanlardan  çıkar' gibi bir sonuç çıkarmak olağanüstü bir çaba ve meziyet ister" dedi. Ahmet Hakan'ın bu meziyete sahip olduğunu ifade eden Üner, Hakan'a 29 Aralık 2017'de yazdığı 'Müslümanlar ne zaman hakiki müslüman olur' başlıklı yazısını hatırlattı

Ne Olmuştu?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında  Üner'i köşesine taşıyarak şöyle demişti: KORONA fırsatçılarının haberini ekrana getiren haber sunucusu Ece Üner, haber bittikten sonra fırsatçılara ekrandan şöyle seslenmiş: “Namaz beş vakit, ahlak 24 saat farzdır.”

Namaz kıldığı halde ahlaksızlık yapanlar var, doğru! Dinin ahlak boyutunu bir tarafa bırakıp sadece şekle abananlar var, doğru! Namaza niyaza odaklanıp yalana dolana sarılanlar var, doğru! Bir dinleri olduğu için ahlaka gerek duymayanlar var, doğru. Bunların hepsi doğru ama benim anlamadığım husus şu: “Namaz kılıyorsunuz ama asıl ahlaklı olmanız lazım” diyerek korona fırsatçılarına laf sokan Ece Üner’in elinde... Fırsatçıların günde beş vakit namaz kıldıklarına dair bir veri mi var?

 

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