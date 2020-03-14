Ece Üner'den Ahmet Hakan'a: Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözlerine Hürriyet gazetesindeki köşesinden tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın, "Bir sahtekârlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?" sözlerine cevap veren Üner, "Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum" dedi.

Üner, Ahmet Hakan'a cevap verirken, "Söylediklerimden 'namaz kılmak değersizdir ya da fırsatçılar sadece namaz kılanlardan çıkar' gibi bir sonuç çıkarmak olağanüstü bir çaba ve meziyet ister" dedi. Ahmet Hakan'ın bu meziyete sahip olduğunu ifade eden Üner, Hakan'a 29 Aralık 2017'de yazdığı 'Müslümanlar ne zaman hakiki müslüman olur' başlıklı yazısını hatırlattı