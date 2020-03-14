Ece Üner'den Ahmet Hakan'a: Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum

Ne Olmuştu?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında Üner'i köşesine taşıyarak şöyle demişti: KORONA fırsatçılarının haberini ekrana getiren haber sunucusu Ece Üner, haber bittikten sonra fırsatçılara ekrandan şöyle seslenmiş: “Namaz beş vakit, ahlak 24 saat farzdır.”
Namaz kıldığı halde ahlaksızlık yapanlar var, doğru! Dinin ahlak boyutunu bir tarafa bırakıp sadece şekle abananlar var, doğru! Namaza niyaza odaklanıp yalana dolana sarılanlar var, doğru! Bir dinleri olduğu için ahlaka gerek duymayanlar var, doğru. Bunların hepsi doğru ama benim anlamadığım husus şu: “Namaz kılıyorsunuz ama asıl ahlaklı olmanız lazım” diyerek korona fırsatçılarına laf sokan Ece Üner’in elinde... Fırsatçıların günde beş vakit namaz kıldıklarına dair bir veri mi var?