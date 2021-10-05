Ebrar Karakurt: Gümüş ve bronz madalya beni kesmiyor; o altın eksik ve gelecek

Türkiye voleybolunun yeni yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferinin ardından ilk röportajını DW Türkçe'ye verdi. Daha çok şey başarmak istediğini ifade eden Karakurt kariyerindeki mutsuz olduğu tek konunun 'altın madalyanın eksikliği' olarak açıkladı. Karakurt "İyi madalyalar kazandık ama özellikle Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar'da altın madalyayı kazanmak istiyorum. Daha yaşım çok genç bunları kazacağımız çok yıl var ve Türkiye olarak da iyi geliyoruz. Artık derece kesmiyor. Gümüş ve bronz beni kesmiyor. O altın eksik ve gelecek" dedi.

Bu yaz düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda sergilediği performansların ardından adından en çok bahsedilen oyuncu haline gelen Ebrar Karakurt, İtalya'da DW Türkçe ile görüştü ve voleybola nasıl başladığını, projelerini, çocukluğunu ve hayallerini anlattı.

"Tek sıkıntım şu an için İtalyanca ama çözeceğim" diyen Karakurt, kurdukları 'Ebrar Karakurt Akademi' ve amacı hakkında bilgiler verdi. Karakurt, "Benim eskiden böyle şansım olmamıştı ama onların benden bir şeyler öğrenme gibi şansları var. Onların gözlerindeki heyecanı görmek beni mutlu etti. Şu an tam olarak istediğim kıvamda değil ama akademi bunu Türkiye çapında büyütmek ve daha fakir yerlere ulaşmak istiyorum" dedi.