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EBA'ya giremeyen çocuklar için çanak anten, metal sini ve folyodan baz istasyonu yaptı

Yardımcı, ekonomik nedenlerle okulu yarıda bırakmak zorunda kalmış

09 Ocak 2021 14:01

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde telefon şebekelerinin çekmemesi üzerine çocukların eğitime ulaşamadığını gören Emrah Yardımcı, köye kendi imkanlarıyla baz istasyonu kurdu. 

Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalara başladı. Yardımcı, köydeki evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu.

Teknolojiye olan ilgisinden bahseden yardımcı, üniversitede Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümünü kazandığını ancak ekonomik nedenlerle bırakmak zorunda kaldığını söyledi. 

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