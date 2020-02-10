E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları

E-ticaret siteleri üzerinden dünyaya ürün satanların sayısı artıyor. Amazon.com üzerinden pırlanta satarak markalaşaran ve milyon dolarlık satış yapan Nurettin Özdoğan, e-ticaretin püf noktalarını Barış Soydan’a anlattı.

E-ticaretin son beş yılda hızla büyüdüğünü dile getiren Özdoğan, “İnternetten bir şey satmak çok zor. Daha ekonomik ve ulaşılabilir olması avantajlı ancak dezavantajları da var. İnsanlar dokunamıyor, güvenemiyor” dedi.

Pırlanta satmanın daha da zor olduğuna değinen Özdoğan, e-ticarete başladığında yaşadıkları sorunları anlattı. Özdoğan, “Sektöre ilk girdiğimizde markamız tanınmadığı için zorlandık. Çünkü marka demek güven demek, ‘söz’ demek. Bu yüzden güvenilir e-ticarette siteleri üzerinden satış yaptık. Bu siteler, müşterilere ‘Beğenmezsem iade edebilirim’ güveni verdiği için müşterilerin güven bariyerleri kırılıyor. Böylece büyüyüp markalaşıyorsunuz” diye konuştu.

E-ticarette ‘data’nin en önemli unsur olduğuna vurgu yapan Özdoğan, “İnternet şirketlerinin en iyi yaptığı şey; ‘yap-ölç-öğren’dir” dedi.

Devlet politikalarının e-ihracatı desteklemeleri gerektiğini de savunan Özdoğan, “E-ticaret çok hızlı büyüyor. Rusya, Çin gibi ülkelerde devlet politikası e-ihtacatı destekliyor. Örneğin; Çin, dünyaya irili ufaklı sitelerden milyarlarca dolarlık ürünler gönderiyor. Devlet desteği ile girişimcilerin önü bu alanda açılabilir” ifadelerini kullandı.

Özdoğan, internet üzerinden ticarete yapmaya başlamayı düşünen genç girişincilere de tavsiyelerde bulundu. Özdoğan, “Pırlanta gibi zor bir ürün satmaya çalışmalarını tavsiye etmem. Başarının formülü neredeyse aynı. Türkiye’de daha kolay, ulaşılabilir ürünler var; ev tekstili, halı, hazır giyim gibi. Rekabet avantajı bunlarda daha yüksek” dedi.