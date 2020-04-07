e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebi nasıl yapılır? İşte videoyla adım adım uygulamalı cevabı

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınından korunmak için devlet tarafından dışarı çıkma yasağı bulunmayan yani 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara her hafta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Peki vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebini nasıl oluşturacak?

İşte video ile adım adım cevabı...

Öncelikle E devlet şifreniz ya da internet bakancılığı hesabınızla E-Devlet'e giriş yapın.

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandaki formda kimlik bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurun.

'Aile Bireyleri Bilgileri' kısmında yer alan bilgileri de doldurarak anne, baba, eş veya çocuğunuz için maske temini sağlayabilirsiniz. İletişim Bilgileri kısmında, oturduğunuz adresi tam ve eksiksiz olarak doldurun.

Güvenlik sorusuna doğru cevap verin ve hemen altında yer alan form bilgisini doldurun.

En son adımda da 'MASKE SİPARİŞİ VER' seçeneğine tıklayın.

Böylelikle, E Devlet üzerinden maske siparişinizi vermiş oldunuz.