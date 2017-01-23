Düzcesporlu futbolcu 80 metreden gol attı!

Düzcespor - Batman Petrolspor karşılaşmasında, Düzcesporlu futbolcu Kerem Çağatay, yaklaşık 80 metreden güzel bir gol atarak belki de sezonun en şık golünü kaydetmiş oldu. Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Düzcespor ile Batman Petrolspor arasındaki müsabaka 2-1'lik Düzcespor'un üstünlüğü ile devam ediyordu. Orta hakem Serkan Önsal, müsabakaya 6 dakika uzatma süresi ekledi. Müsabaka 2-1'lik Düzcespor üstünlüğü ile devam ederken Batmanlı oyuncular rakip kalede gol aramak için tüm futbolcularıyla Düzcespor yarı sahasında bulunuyordu. Bu 6 dakikalık sürenin sonlarına doğru gelinirken Düzcesporlu Kerem Çağatay, rakibinden topu çaldı ve kafasını kaldırdı. Kalecinin Düzcespor sahasında olduğunu gören Kerem Çağatay, topu kaleye doğru vurdu. Batman Petrolspor'un kalecisi Ahmet Taş, kaleye doğru koşmasına rağmen topu çıkarmayı başaramadı ve top filelere gitti. Bu golden sonra skor 3-1 olunca orta hakem de 6 dakikalık uzatmayı bitirerek maçın son düdüğünü çalmış oldu.