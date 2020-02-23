Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

'Dünyanın düz olduğunu' kanıtlamak için kendi ev yapımı roketiyle fırlatmalar düzenleyen düz dünyacı Mike Hughes, kendini ev yapımı bir roketle gökyüzüne fırlattıktan sonra düşüşün ardından yaşamını yitirdi.

Hughes ev yapımı roketleriyle düzenlediği fırlatmalarla dünyanın düz olduğuna dair delil toplamaya çalışıyordu. Düz dünyacı Hughes buharla çalışan roketleriyle yer küreden 1,5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

Kendi kendine roket yapmayı öğrenen Hughes, Dünya’nın düz olduğuna olan inancından dolayı ün kazandı. Hughes, düz dünyacılığa yönelik inancının son roket testinin temel motivasyon unsuru olmadığını ve bunun sadece bir “gözü peklik” olduğunu vurgulamıştı.

64 yaşındaki Hughes, ilk defa 2014 yılında kendini yer küreden fırlattı. Düz dünyacı Hughes, yerküreye en uzaktan baktığı başarılı girişimi, Mart 2018’de, 563 km / saat hızla 572 metre yükseğe çıktığı zaman gerçekleşti. Amatör astronot önceki uçuşları esnasında çok sayıda yara aldı.