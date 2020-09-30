Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ünder yakalandı, suçunu itiraf etti; Çelikten'in annesi o anlarda böyle sevindi

İ ki çocuk annesi Duygu Çelikten, ormanlık alanda ölü halde bulundu. Kızının ölümünün ardından katilin bulunması içi Müge Anlı 'dan yardım isteyen annesi, katil zanlısının cinayeti itiraf ettiğini öğrenince canlı yayında Anlı'ya sarılıp gözyaşları içinde ağıt yaktı.

Müge Anlı Tatlı Sert'in canlı yayınında aranan Duygu Çelikten ölü bir şekilde bulundu. Çelikten'in katil zanlısı olarak gösterilen sevgilisi olduğu söylenen Veli Ünder ise dün ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen Ünder, cinayeti itiraf etti. Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne ise canlı yayında Müge Anlı'ya sarılarak ağıt yaktı.

Ormanda cesedi bulundu

2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadından 13 gün haber alamayan aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Anne, geçtiğimiz hafta kızının ormanda feci şekilde ölü bulunduğunu öğrendi.

Anlı'ya sarılıp, ağıt yaktı

Kızının katil zanlısının bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile bugün bekledikleri haberi aldı. Duygu Çelikten ile ortadan kaybolan Veli Ünder, dün ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Ünder, cinayeti de itiraf etti. Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında aileye haberi verdi. Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne, Anlı'ya sarılarak dakikalarca ağıt yaktı.