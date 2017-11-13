Dursun Çiçek, Altan kardeşler davası için konuştu: Hâlâ adalet arıyoruz...

"AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı" olarak bilinen ve Taraf'ta yayımlanan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nın altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la birlikte toplam 17 kişinin yargılandığı davayla ilgili olarak "Hâlâ adalet arıyoruz, umutlarımız yüksek" dedi. Dursun Çiçek, şunları söyledi: "Şimdi FETÖ ile iktidarın yan yana yürüdüğü dönemde bizleri yıllarca mağdur ettiler. Bir kısım gazeteciler, medya da bizi suçlu ilan ederek yargısız infazda bulundular. O zaman da söylemiştik; adalet bir gün herkesin hakkını hukukunu koruyacak diye. Hala adalet arıyoruz ama umutlarımız yüksek. Bugün iktidar yanlarında olabilir, ama yarın verdikleri kararların, yazdıkları yazıların hesabını vereceklerini unutmamalılar."