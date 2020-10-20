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Durak harici yerde inmek istedi; inemeyince otobüsün frenine bastı

Gebze'de durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı

20 Ekim 2020 16:50

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı. İçinde yaklaşık 15 yolcu bulunan otobüs trafikte aniden durdu. 

Olay, dün öğle saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde yaşandı. Gebze Arapçeşme ile Eskihisar Mahalleleri arasında sefer yapan Mustafa Pak'ın kullandığı özel halk otobüsü, Güzeller Mahallesi'ne geldiği sırada, bir yolcu inmek istediğini söyledi.
 
Sürücü Pak da durak dışında otobüsü durdurmayacağını bildirdi. Ancak sinirlenen yolcu, koltuğundan kalkıp, sürücünün yanına geldi ve "Aç kapıyı ineceğim" diye bağırdı. Direksiyonu tutmaya çalışan yolcu, sürücünün ısrarla yasak olduğunu ifade etmesi üzerine "Arabayı durdur. Hamile kadın var hastaneye gideceğim" dedi. Bu sırada da ayağını uzatarak, hareket halindeki otobüsün fren pedalına bastı. Şoför, "Durak yok. İndiremem" diye konuştu. Bunun üzerine yolcu "Bana ver cezayı" ifadesini kullandı. 

Yolun ortasındaki otobüs aniden durdu. Sürücü Mustafa Pak olası bir kazayı önledi. Pak, aracın kapılarını kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, adı açıklanmayan yolcuyu otobüsten indirdi.

"Ciddi sıkıntı yaşanabilirdi"

Sürücü Mustafa Pak, "Bir özel hastanenin önünde, güzergah haricinde, durağımız olmamasına rağmen yolcu inmek istedi. Ben de durak harici yolcu indiremeyeceğimizi izah ettim. Buna rağmen koltuğundan kalkıp, yanıma geldi. Trafikte yaklaşık 30-40 kilometre hızla giderken, ayağıma basarak frene basmamı sağladı. Kafasını vuran, düşen olabilirdi. Ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi. Uyarılarıma rağmen aracı durdurmak için benimle boğuştu. Kendimden uzaklaştırmaya çalıştıkça, 'Durduracaksın', 'İndireceksin' şeklinde baskı yapmaya başladı. Araçtaki ikaz girişinden gasp ihbarı yaparak, konum gönderdim. Yolcu ile yaklaşık 20 dakika karşı karşıya kaldık." dedi. Pak, yolcu hakkında işlem yapılmadığını ifade ederek, "Resmen 10-15 yolcu ile bizi arabanın içerisinde rehin aldı. O anda şikayetçi olamadık. Onu gönderdiler. Biz de normal işimize devam ettik. Kesinlikle gerekli her yere başvuracağım. Bu işin takipçisi olacağım. Şoför olarak bu tip insanlardan çok mustaribiz. Başımız çok ağrıyor. Biz ekmeğini alın teri ile kazanmaya çalışan insanlarız. Topluma hizmet ediyoruz. Biz kimsenin stres topu, kimsenin oyuncağı değiliz" diye konuştu.

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