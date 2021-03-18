Durak dışında otobüse binen yolcudan kendisini uyaran otobüs şoförüne yumruk: "İşten attırırım seni"

18 Mart 2021 15:35
Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.’ye yumruk attı. Saldırgan daha sonra şoföre "İşten attırırım seni" dedi. Saldırgan olay yerinde uzaklaşırken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
İzmit’te, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.’ye yumruk attı ve "Seni işten attırırım" dedi. Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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