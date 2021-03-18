Durak dışında otobüse binen yolcudan kendisini uyaran otobüs şoförüne yumruk: "İşten attırırım seni"

Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.’ye yumruk attı. Saldırgan daha sonra şoföre "İşten attırırım seni" dedi. Saldırgan olay yerinde uzaklaşırken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.