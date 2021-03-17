'Dünyaya bir daha gelseydiniz erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz?' sorusuna böyle yanıt verdi: "Erkek olarak; çünkü CHP'den şikayetçiyim"

Hatay'da bir vatandaşın, sokak röportajında kendisine sorulan "Dünyaya bir daha gelseydiniz erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Muhabirin "Dünyaya bir daha gelseydiniz erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz?" sorusuna "Erkek olarak" yanıtını veren bir kişi, nedeni sorulunca "CHP'den çok şikayetim olduğu için" dedi.

Cevap verirken CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu da söyleyen kişi, muhabirin araya girerek "Erkek gelmekle ne alakası var yani onu anlamadım" demesi üzerine "Erkek gelerek onlara dersini vermek için" yanıtını verdi.

Muhabirin bu kez de "E erkeksin abi şu an" sözleri üzerine vatandaş "Evet erkeğim şu anda erkeğim" dedi.