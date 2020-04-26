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‘Dünyanın nazar boncuğu’ Meke Gölü kurudu

26 Nisan 2020 14:25

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ''Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda" dedi.

Konya’nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması ile oluştu. 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci bir patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu son şeklini aldı. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke’nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şuan gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.

Kırmızı renge büründü

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası’nda yeraltı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti. Yaka, şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası’nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü’nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda."

"Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi."

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