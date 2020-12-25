Dünyanın en yüksek gökdelenine CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife 'ye, Orta Doğu'nun en büyük restoranını açan şef " CZN Burak " lakaplı Burak Özdemir 'in fotoğrafı yansıtıldı.

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'deki restoranın hazırlıklarını tamamladı. 25 Aralık'ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi.

"Dubai beni çok güzel karşıladı"

Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burc Halife'de ise CZN Burak sürprizi yaşandı. Binaya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yüksek binası

Burc Halife, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni. Eski ismi Burc Dubai olan yapı adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan alıyor.

Burc Halife

Burc Halife'nin özellikleri

828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.

Kaynak: İHA