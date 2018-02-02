'Dünyanın en yalnız kuşu' gerçek aşkı bulamadan öldü: 3 yıl boyunca sahte kuş heykelinden karşılık bekledi...

Yeni Zelanda'nın Mana adasında bir kuş, adaya konulan bir kuş heykeliyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü. Nigel isimli bir sümsük kuşu, adaya başka kuşları çekmek için konulan sahte kuşlardan birine aşık oldu. Nigel, 3 yıl boyunca aşkına karşılık almaya ve ilişki yaşamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Nigel'in cansız bedeni, geçen hafta yapay kuşun yanında bulundu. Nigel'in cesedini bulan bekçi Chris Bell "Bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı gibi geliyor. Tam da çok güzel bir şeyler başlayacakken öldü” dedi.