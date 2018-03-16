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Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı havadan görüntülendi

16 Mart 2018 16:28

Çanakkale'de temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan ve tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı. Gelibolu ilçesinin Sütlüce ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşası devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprünün ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yapımının tamamlandığı belirtildi. Köprüde 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları drone ile ilk kez gökyüzünden görüntülendi.

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