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Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul’da

3D video mapping teknolojisiyle, gastronomi deneyimi birleşti

11 Nisan 2022 16:18

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Hikâyesi 2015 senesine dayanan ve tabağa minik bir şefin maceralarını yansıtma fikri ile doğan Le Petit Chef, 3D projeksiyon video mapping teknolojisi ile gastronomi deneyimini birleştiriyor. 

Kalıcı olarak Sheraton Istanbul City Center’da olan ve iki saat süren Le Petit Chef deneyiminde; şef, önce yemek masasında üç boyutlu belirerek misafirlerini selamlıyor ve karşılıyor, ardından yemek menüsünde yer alan yemekleri kendi pişirme macerasıyla sergilerken, her filmin sonunda da reçetesinin nasıl bir yemeğe dönüştüğünü deneyimlemeyi sağlıyor.

Le Petit Chef, gece boyunca her hikâyede farklı bir maceraya çıkıyor. Onu bir okyanusta dalarken, jet skiyle dalgalara meydan okurken, bir çiftlikte malzeme toplarken ve köstebekle mücadele ederken, bir dere kenarında ateş yakarken ve suya kapılıp savrulurken, bir anda ansızın ızgarayı aralayarak yerin altından çıkıp yemeğini pişirirken saldıran arıyla mücadele ederken, bir Uzak Doğu semalarında sihirli enstanteneler sergiliyor. Tüm bu serüven sırasında masada çatal servisinin yanında ya da bardağın ardında beliren Le Petit Chef, gittiği her ülkeden farklı lezzetleri misafirleriyle buluşturuyor.

 

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