Dünyanın en iyi 3'üncü kaya tırmanış bölgesi Geyikbayırı

Kaya tırmanışı için dünyanın en iyi 5 bölgesinden biri olarak kabul edilen Antalya Geyikbayırı'nı yılda ortalama 6 bin yerli ve yabancı dağcı ziyaret ediyor. Antalya Geyikbayırı'nda dik kayalarda açılmış 1000 rotaya sahip olan, doğal güzelliği, iklimi, kaya yapısı, havalimanına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, kamping olanağı, kayalarda kullanılan malzemelerin yüksek standartlarda oluşu, bölgeyi yabancı ve yerli sporcular için cazibe merkezi haline getirirken, 17 yıl önce ilk konuklarını ağırlayan bölgede bazı rotalara ise sadece dünyanın sayılı sporcuları çıkabiliyor.