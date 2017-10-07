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Dünyanın en büyük uçağının, şiddetli rüzgardaki sert inişi görüntülendi

07 Ekim 2017 13:52

Emirates Havayolları’na ait Airbus yolcu uçağının Almanya’nın Duesseldorf Havaalanı’na sert inişi kayda geçti. Dubai-Duesseldorf seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağı, Xavier siklonunun neden olduğu şiddetli rüzgar yüzünden sert iniş gerçekleştirdi. Airbus A380 tipi yolcu uçağını Düseldorf’a indiren pilot, piste dokunduğu anda yön değiştiren 380 ton ağırlığındaki uçağın kontrolünü güçlükle sağladı. Uçağın inişi nispeten sakin olurken, tekerler asfalt üzerine değince uçağın kontrolü güçlükle sağlandı.

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Dünyanın en büyük uçağınınşiddetli rüzgardaki sert inişi görüntülendi

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