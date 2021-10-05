Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul’da

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN225, yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı’na geldi.

Dünyadaki aktif en büyük kargo uçağı konumundaki Antonov AN225, yakıt ikmali yapmak üzere ilk kez İstanbul Havalimanı’na geldi. Kazakistan’ın Almatı şehrinden havalanan uçak, 6 saat 15 dakikalık uçuşun ardından saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin akabinde önceden belirlenen park pozisyonuna yanaşan devasa boyuttaki uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilecek.

Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen ikmali sonrası PCR testi taşıyan dev kargo uçağı Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalanacak.