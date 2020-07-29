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Dünyaevine giren Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden ilk açıklama: 'Hadi gel bir deneyelim' dedik

29 Temmuz 2020 18:58

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, çifti evlenme kararı aldılar. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikahta Arduç ile Özay'ın nikah şahitliğini çok yakın arkadaşları yaptı. Nikah sonrası gazetecilere poz veren ünlü çift soruları cevapladılar.

Barış Arduç yaptığı açıklamada, "Ben evlenme teklifi edeli üç sene oldu. Eylül, ekim gibi dostlarla beraber bir planımız vardı ama malum, pandemi var. Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikahı halledelim. Önümüzdeki yaza kısmetse düğünde yaparız. Hep beraber oluruz." açıklamasında bulundu.

Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Benim filmim bitiyordu onun başlıyordu. Hiç olmadı gerçekten. Aslında öyle çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimler başlıyor, hadi bir deneyelim olur mu dedik. Bir anda öyle 2-3 günde yaptık" dedi.

 

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