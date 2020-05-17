T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dünyada sadece Van'da yaşıyorlar; 'uçan balıkların' göçü başladı

17 Mayıs 2020 11:34

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru göçü başladı.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başladı.

Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor.

Edremit ilçesindeki Engil Çayı`nda incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz aylarının gelmesiyle beraber göldeki inci kefalleri artık Van Gölüne dökülen akarsulara doğru göç etmeye başladı. Havaların soğuk gitmesi ve yağmurlar nedeni ile bu sene göç, geçen yıllara göre 10 gün kadar geç başladı. İnci kefali artık Van'ın, bölgenin marka değeri haline geldi" dedi.

 

ETİKETLER

uçan balıkgöçbaşladıvandünyasadeceinci kefal

Diğer Videolar

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

Erzincan'da sel suyunun enerji hatlarını yıktığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24