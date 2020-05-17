Dünyada sadece Van'da yaşıyorlar; 'uçan balıkların' göçü başladı

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru göçü başladı.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başladı.

Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor.

Edremit ilçesindeki Engil Çayı`nda incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz aylarının gelmesiyle beraber göldeki inci kefalleri artık Van Gölüne dökülen akarsulara doğru göç etmeye başladı. Havaların soğuk gitmesi ve yağmurlar nedeni ile bu sene göç, geçen yıllara göre 10 gün kadar geç başladı. İnci kefali artık Van'ın, bölgenin marka değeri haline geldi" dedi.