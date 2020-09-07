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Dünyaca ünlü yarışta bisikletçilerin kazası kameraya böyle yansıdı

07 Eylül 2020 10:45

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve 2 bin bisikletçinin katıldığı GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda nefes kesen anlar yaşandı. Çekişmeli geçen yarışmada 8 bisikletçinin birbirine çarparak kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri artırılmış ülkemizin ilk uluslararası bisiklet yarışı olan Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 2 bin civarında amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla Bursa’da başarıyla yapıldı. Düzenlenen yarışmada, sporcular 5 ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Kısa parkuru 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olan yarış, Millet Bahçesi’nde sona erdi. Tüm enerjilerini kullanarak varış çizgisine ulaşan sporcular, organizasyondan duydukların memnuniyeti dile getirdi.

Çekişmeli sahnelerin yaşandığı yarışta iki bisikletlinin teması sonucu yaşanan kaza kameralara yansıdı. Mudanya Kavşağında yaşanan kazada, 8 sürücü aynı kaderi paylaştı. Sporcular kazayı küçük yaralanmalarla atlatırken, tüm yaşananlarsa iki ayrı sporcunun aksiyon kamerasına yansıdı.
Bisikletçiler yollarına devam ederken, yaşanan kazalarda herhangi bir ciddi yaralanma olmaması herkesi sevindirdi.

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