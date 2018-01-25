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Spor

Dünya şampiyonu kağıt toplamaya devam ediyor

25 Ocak 2018 16:21

Yalova'da geçimini atık kağıt ve karton toplayan ailesine yardım ederek sürdürürken katıldığı Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Kadir Dalkıran (19), hayatını hâlâ kağıt toplayarak kazanıyor. Kendisine sadece şarkıcı Demet Akalın'ın destek olduğunu belirten genç sporcu, diğer sponsorluk ve yardım sözlerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, "Kağıt ve karton toplayarak günde 30- 40 lira arasında para kazanıyoruz. Dolayısıyla değil şampiyon gibi yaşamak, kazandığımız bu para ile karnımızı doyurmakta güçlük çekiyoruz" dedi.

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