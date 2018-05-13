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Spor

Dünya Parkur Şampiyonası Mardin etabından nefes kesen görüntüler

13 Mayıs 2018 17:41

Dünya Parkur Şampiyonası'nın Mardin etabı, Zinciriye Medresesi‘nde oluşturulan özel parkurda, nefes kesen yarışlara sahne oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası, dünyanın en hızlı ve güçlü sporcularının baş döndürücü akrobatik sokak gösterilerine sahne oluyor. 14 ülkeden 46 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 'Hız etabı' ve '5‘ten sağ kalan' yarışmaları yapıldı. İlk gün Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian ikinci, Türk sporcu Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde ise, 'en iyi hareket' ve 'serbest stil finalleri' düzenlenecek. Mardin'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı belirten Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası'nın dünyanın önde gelen televizyon kanalları aracılığıyla 100 ülkede 1 milyarı aşkın kişiye ulaşması hedefleniyor.

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