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Dünya Anadil Günü | Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılar...

Fındıklı Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü kadın korosunun söylediği Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılarla kutladı

21 Şubat 2021 17:10

Rize’nin Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılar söyledi.

Fındıklı Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü kadın korosunun söylediği Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılarla kutladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Tüm dillerin kardeşçe yaşadığı bir dünya dileğiyle 21 Şubat Dünya Anadil Günü kutlu olsun. Nana nena gurişi neknaren, nanaşi nena mot gondinamt (Anadil yüreğin kapısıdır, anadilinizi kaybetmeyin)” denildi.

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