Dündar ve Gül için 'gazeteci arkadaşları'ndan belgesel

MİT TIR'larına ilişkin haber ve görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'e destek vermek için "Can ve Erdem'in Gazeteci Arkadaşları" tarafından "Tekerrür" adlı kısa bir belgesel hazırlandı. CHP Milletvekili Tuncay Özkan, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gazeteciler Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Silivri Cezaevi'nde kanser hastalığından hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır yaşadıklarını 5 dakikalık kısa belgeselde anlattı.