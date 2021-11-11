Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu böyle kurtardı

"Pazar günü Mersin Kızkalesi'nde kamera ve alarm montajı için bir villaya gitmiştik. Eşim ve arkadaşı bodrum katta montaj yapıyorlardı. Oğlum aracın içerisinde uyuyordu ben de aracın yakınında uyanmasını bekliyordum. Sonra villa sahibi ile orada konuşurken, arabaya baktığımda parlama gördüm. Arabaya yöneldim ateşi görünce hızlandım zaten, kapıyı açmamla birlikte alevler olduğu gibi dışarı çıktı. Hemen oğlumu kurtardım, villa sahibine teslim ettim ki eşime haber vereyim yardım etsin bize diye. Büyük bir yer matkapla çalıştığı için duyması zor oldu. 1 dakika sonra matkap durduğunda ancak beni duyabildi. Geldiklerinde her şey için çok geçti ama çok şükür oğlumuzu kurtarabildik. O şu an sağ çok şükür, hiçbir şeyi yok.”