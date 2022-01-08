Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu

İstanbul Güngören’de iş yerini açan esnaf, silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre giyim mağazasını açmaya gelen 42 yaşındaki Mehmet Tekin isimli esnaf, silahlı saldırıya uğradı. Tekin'in arkasından yaklaşan saldırgan, bacağına doğru 2 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



