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Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

08 Ocak 2022 12:39

İstanbul Güngören’de iş yerini açan esnaf, silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre giyim mağazasını açmaya gelen 42 yaşındaki Mehmet Tekin isimli esnaf, silahlı saldırıya uğradı. Tekin'in arkasından yaklaşan saldırgan, bacağına doğru 2 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Güngören silahlı çatışmaDükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu

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